В 2025 году в войска поставили в 10 раз больше мототехники, чем в 2024-м

Андрей Белоусов отметил, что мотоциклы, квадроциклы и багги необходимы, чтобы повысить скорость передвижения подразделений в условиях применения врагом FPV-дронов.
17-12-2025 14:22
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в этом году в войска поставлено в 10 раз больше мотоциклов, квадроциклов и багги, чем в 2024-м. 

«В текущем году в войска поставлено более 38 тысяч мотоциклов, квадроциклов и багги. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году», - сказал глава Минобороны России на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Андрей Белоусов отметил, что в следующем году российская армия выйдет на практически полную укомплектованность войск в этих средствах передвижения.

Ранее бойцы ВС РФ показали в действии новые мотовездеходы «Улан». Машина уже прошла испытание в боевой обстановке и продемонстрировала высокую эффективность при выполнении поставленных задач.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #мотоциклы #Багги #Андрей Белоусов #квадроциклы
