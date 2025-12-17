В 2025 году в войска поставили в 10 раз больше мототехники, чем в 2024-м

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в этом году в войска поставлено в 10 раз больше мотоциклов, квадроциклов и багги, чем в 2024-м.

«В текущем году в войска поставлено более 38 тысяч мотоциклов, квадроциклов и багги. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году», - сказал глава Минобороны России на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Андрей Белоусов отметил, что в следующем году российская армия выйдет на практически полную укомплектованность войск в этих средствах передвижения.

Ранее бойцы ВС РФ показали в действии новые мотовездеходы «Улан». Машина уже прошла испытание в боевой обстановке и продемонстрировала высокую эффективность при выполнении поставленных задач.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.