Белоусов: задача на 2026 год - сохранить и нарастить темпы наступления

Андрей Белоусов констатировал, что киевский режим пытается затянуть конфликт для ослабления России.
17-12-2025 14:14
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

На 2026 год ключевой задачей стало сохранение и наращивание темпов наступления ВС РФ. Такое заявление сделал министр обороны России Андрей Белоусов.

«Ключевая задача на следующий год - сохранить и нарастить набранные темпы наступления», - подчеркнул он на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Белоусов также отметил, что Киев и Европа затягивают конфликт и уклоняются от его мирного урегулирования. Делается это с целью максимального ослабления России.

Ранее министр обороны заявил, что в 2025 году боевой потенциал ВСУ снижен на треть.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #Владимир Путин #Андрей Белоусов #темпы наступления
