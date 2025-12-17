Белоусов: задача на 2026 год - сохранить и нарастить темпы наступления

На 2026 год ключевой задачей стало сохранение и наращивание темпов наступления ВС РФ. Такое заявление сделал министр обороны России Андрей Белоусов.

«Ключевая задача на следующий год - сохранить и нарастить набранные темпы наступления», - подчеркнул он на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Белоусов также отметил, что Киев и Европа затягивают конфликт и уклоняются от его мирного урегулирования. Делается это с целью максимального ослабления России.

Ранее министр обороны заявил, что в 2025 году боевой потенциал ВСУ снижен на треть.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.