Бойцы ВС РФ показали в действии новые мотовездеходы «Улан»

Подразделения группировки войск «Запад», действующие в зоне специальной военной операции, получили на вооружение новейшие тактические мотовездеходы «Улан». Об этом сообщило Минобороны России.

Партия отечественных машин, адаптированных к условиям современного боя, уже проходит обкатку в боевой обстановке и демонстрирует высокую эффективность при выполнении поставленных задач. Легкие высокопроходимые транспортные средства остаются одним из ключевых инструментов для мобильности подразделений, особенно на труднопроходимых участках местности. «Улан» стал новым отечественным образцом этого класса техники.

Главными достоинствами мотовездехода называют простоту обслуживания и исключительную надежность. Конструкция создана на базе серийных российских компонентов, прежде всего узлов внедорожника «Нива», что существенно упрощает ремонт в полевых условиях без потери эксплуатационных характеристик. Машина полностью собрана из комплектующих российского производства.

Экипаж «Улана» включает до четырех военнослужащих, а кузов позволяет перевозить широкий спектр грузов. Техника подходит для рейдов, разведки, дозорных выходов, транспортировки имущества, эвакуации раненых и решения других задач в зоне соприкосновения.

На тренировках расчеты отрабатывают различные боевые эпизоды: передвижение внутри кузова при штурме позиций, оперативное спешивание, а также противодействие атакам вражеских беспилотников. Военные водители учатся управлять багги в условиях, максимально приближённых к боевым, и детально изучают конструкцию машины. Такой комплекс подготовки повышает выживаемость личного состава и надежность техники в ходе выполнения боевых задач.

Габариты мотовездехода составляют: длина - до 3,8 м, ширина - 1,9 м, высота - менее 1,9 м. Дорожный просвет - 180 мм. Снаряженная масса достигает 620 кг при грузоподъёмности до 600 кг.

Ранее российские военнослужащие военнослужащие испытали багги и «Хантер» для быстрой эвакуации раненых. Бойцы отметили, что такие машины могут подойти к самым опасным рубежам, где крупная техника просто не пройдет.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.