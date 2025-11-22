МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВС РФ показали в действии новые мотовездеходы «Улан»

Машина уже прошла испытание в боевой обстановке и продемонстрировала высокую эффективность при выполнении поставленных задач.
22-11-2025 12:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения группировки войск «Запад», действующие в зоне специальной военной операции, получили на вооружение новейшие тактические мотовездеходы «Улан». Об этом сообщило Минобороны России.

Партия отечественных машин, адаптированных к условиям современного боя, уже проходит обкатку в боевой обстановке и демонстрирует высокую эффективность при выполнении поставленных задач. Легкие высокопроходимые транспортные средства остаются одним из ключевых инструментов для мобильности подразделений, особенно на труднопроходимых участках местности. «Улан» стал новым отечественным образцом этого класса техники.

Главными достоинствами мотовездехода называют простоту обслуживания и исключительную надежность. Конструкция создана на базе серийных российских компонентов, прежде всего узлов внедорожника «Нива», что существенно упрощает ремонт в полевых условиях без потери эксплуатационных характеристик. Машина полностью собрана из комплектующих российского производства.

Экипаж «Улана» включает до четырех военнослужащих, а кузов позволяет перевозить широкий спектр грузов. Техника подходит для рейдов, разведки, дозорных выходов, транспортировки имущества, эвакуации раненых и решения других задач в зоне соприкосновения.

На тренировках расчеты отрабатывают различные боевые эпизоды: передвижение внутри кузова при штурме позиций, оперативное спешивание, а также противодействие атакам вражеских беспилотников. Военные водители учатся управлять багги в условиях, максимально приближённых к боевым, и детально изучают конструкцию машины. Такой комплекс подготовки повышает выживаемость личного состава и надежность техники в ходе выполнения боевых задач.

Габариты мотовездехода составляют: длина - до 3,8 м, ширина - 1,9 м, высота - менее 1,9 м. Дорожный просвет - 180 мм. Снаряженная масса достигает 620 кг при грузоподъёмности до 600 кг.

Ранее российские военнослужащие военнослужащие испытали багги и «Хантер» для быстрой эвакуации раненых. Бойцы отметили, что такие машины могут подойти к самым опасным рубежам, где крупная техника просто не пройдет.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #Улан #мотовездеход #группировка войск запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 