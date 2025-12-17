МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов сообщил, что половина потерь ВСУ приходится на FPV-дроны

Российские войска достигли двукратного превосходства над украинскими боевиками в беспилотных летательных аппаратах.
17-12-2025 14:16
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

До половины потерь украинских войск приходится на FPV-дроны. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны», - сказал глава МО РФ.

По его словам, российская армия достигла двукратного превосходства над противником в использовании беспилотников.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что парк дронов в РВСН увеличился за год более чем в два раза. По его словам, в вооруженных конфликтах по всему миру неуклонно возрастает роль беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #дроны #Андрей Белоусов #потери ВСУ #FPV-дроны #расширенная коллегия Минобороны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 