Белоусов сообщил, что половина потерь ВСУ приходится на FPV-дроны

До половины потерь украинских войск приходится на FPV-дроны. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

«В настоящее время до половины потерь противника приходится на FPV-дроны», - сказал глава МО РФ.

По его словам, российская армия достигла двукратного превосходства над противником в использовании беспилотников.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что парк дронов в РВСН увеличился за год более чем в два раза. По его словам, в вооруженных конфликтах по всему миру неуклонно возрастает роль беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.