Путин: ВС РФ освободили более 300 населенных пунктов в 2025 году

Вооруженные силы России с начала года освободили более 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, которые противник превратил в укрепленные районы с разветвленной системой долговременных фортификаций. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

«В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями", - сказал российский лидер», - сказал он.

Глава государства отметил, что уходящий год стал важным этапом в выполнении задач специальной военной операции. По его словам, российская армия завоевала и удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.

Путин подчеркнул, что войска уверенно продвигаются вперед и наносят значительный урон противнику, «перемалывая» его группировки и резервы, включая так называемые элитные подразделения. Он также обратил внимание, что под удары попадают соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах и оснащенные современной иностранной техникой и вооружением.

Президент традиционно принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны, на котором подводятся итоги работы военного ведомства за год и определяются приоритетные задачи по укреплению обороноспособности страны и дальнейшему развитию Вооруженных сил.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.