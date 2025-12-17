Отношение России к присутствию на территории Украины иностранного военного контингента хорошо известно мировому сообществу. Эту позицию сформировал президент Владимир Путин. Об этом напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он прокомментировал вопрос, как Москва отнесется к нахождению там иностранных военных контингентов как коалиций Евросоюза.

«По иностранным военным контингентам на территории Украины наша позиция хорошо известна. Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях. Она хорошо известна. Она абсолютно последовательна, понятна», - ответил он на вопрос журналистов.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин прокомментировал планы Польши ввести свои войска на территорию Украины. Он отметил, что если это произойдет, то поляки оттуда уже не смогут уйти.

Позже, в сентябре 2025 года Путин назвал законными целями России иностранные войска на Украине. Выступая, российский лидер назвал воинские контингенты на украинской земле одной из первопричин втягивания этой страны в НАТО. И если во время ведения боевых действий там будут появляться какие-то войска, то Москва рассматривает их как законные цели для поражения.