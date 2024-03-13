Путин: если Польша введет свои войска на Украину, то они уже не уйдут

Польские войска не уйдут из Украины в случае, если они будут туда введены. Такое мнение озвучил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Глава государства констатировал, что Польша «спит и видит» вернуть земли, которые считает исконно польскими, в частности, территории Украины, которые ей передал Иосиф Сталин. В качестве повода для ввода своих войск на эти территории, как отметил президент, Польша может использовать «прикрытие украинско-белорусской границы».

«Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда», - сказал Путин.

Польские политики одними из первых поддержали инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск НАТО на Украину. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину.