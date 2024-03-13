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Путин: если Польша введет свои войска на Украину, то они уже не уйдут

Президент отметил, что если Польша введет свои войска для «прикрытия границ», то они уже не уйдут оттуда.
Никита Черненко 2024-03-13 10:38:01
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: «Россия 1», РИА Новости

Польские войска не уйдут из Украины в случае, если они будут туда введены. Такое мнение озвучил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Глава государства констатировал, что Польша «спит и видит» вернуть земли, которые считает исконно польскими, в частности, территории Украины, которые ей передал Иосиф Сталин. В качестве повода для ввода своих войск на эти территории, как отметил президент, Польша может использовать «прикрытие украинско-белорусской границы».

«Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда», - сказал Путин.

Польские политики одними из первых поддержали инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск НАТО на Украину. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину.

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