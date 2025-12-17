МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ поразили центр сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров

Отмечено, что пораженный центр использовался ГУР Украины.
17-12-2025 12:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска нанесли удар по центру сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров ГУР Украины, сообщило Минобороны России в свежей ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, поражение объекту было нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также, как утверждается, удары пришлись по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цехам сборки ударных дронов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

В сводке также сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль населенный пункт Герасимовка в Днепропетровской области. В районах Андреевки и Гавриловки Днепропетровской области, а также Терноватого, Гуляйполя и Косовцево в Запорожской области, по утверждению Минобороны, были нанесены удары по подразделениям ВСУ. Ведомство заявляет о потерях украинской стороны в живой силе и технике.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр», согласно сводке, продолжают уничтожение окруженных подразделений ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров в ДНР, а также ведут зачистку населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино.

Ранее Минобороны распространило запись беседы с пленным солдатом ВСУ, который заявил, что командование не обеспечивает снабжением военнослужащих, запертых в окруженном российскими войсками городе Димитров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #СВО #Безэкипажные катера
