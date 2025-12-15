МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный из ВСУ рассказал, что окруженным в Димитрове не доставляют провизию

Также, по словам украинского военнослужащего, его вызвали на повторную медицинскую комиссию, признали годным и отправили в ряды ВСУ.
15-12-2025 18:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный солдат Вооруженных сил Украины Сергей Ионов заявил, что командование не обеспечивает снабжением военнослужащих, запертых в окруженном российскими войсками городе Димитров в Донецкой Народной Республике. Видеозапись с его показаниями распространило Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, Ионова захватили в плен военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» в ходе боев. В своем рассказе он описал обстоятельства призыва, заявив, что был остановлен на улице после работы. Ему вручили повестку, несмотря на недавнее прохождение медкомиссии и проблем со здоровьем, включая невозможность носить бронежилет.

Солдат рассказал, что после короткой подготовки его подразделение было отправлено в Донецкую Народную Республику. Он пытался отказаться от отправки на передовую по состоянию здоровья, но медицинская комиссия в части признала его годным, после чего ему и другим бойцам поставили задачу доставлять провизию.

«Куда вам скажут, туда вы будете носить. Мы принесли, и все, а нам - дальше идите вперед. Нас всех погнали вперед», - признался пленный.

По словам Ионова, после попадания в окружение в Димитрове снабжение провизией полностью прекратилось, а смена личного состава не производилась.

«Провизия не доставляется. Людей оттуда не меняют. Что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать», - заявил он.

Ионов также рассказал, как сдавался в плен. После пяти дней в укрытии он и товарищ вышли, сложив оружие, их пленили российские военнослужащие, которые, по его словам, предоставили еду, воду и сигареты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#пленный #СВО #Димитров
