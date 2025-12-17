МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Китай выступил против передачи активов РФ для нужд Украины

Официальный представитель МИД Китая сообщил, что Пекин последовательно выступает против введения односторонних санкций, нарушающих международное право.
Марина Крижановская 17-12-2025 11:13
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Global Look Press

Китайские власти решительно выступают против использования Евросоюзом замороженных российских активов, которые могут быть использованы в интересах Украины. С таким заявлением выступил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя вопрос, как отнесется Пекин, если Брюссель направит российские активы для нужд Киева.

«Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом Безопасности ООН», - заявил китайский дипломат.

Напомним, 12 декабря Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали решение о долгосрочной заморозке российских активов. Ими подчеркивалось, что решение о дальнейшем использовании российских средств в интересах Украины должно быть принято на саммите Евросоюза.

В свою очередь, рейтинговое агентство Fitch предупредило бельгийскую компанию Euroclear о рисках из-за изъятия российских активов. Если Euroclear Bank и Euroclear Holding примут решение использовать замороженные активы ЦБ РФ для «репарационного кредита» Украине, они должны быть готовы к потенциальному увеличению рисков ликвидности и юридических рисков, считают в агентстве Fitch Ratings.

