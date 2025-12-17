МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Лурье не въедет завтра»: юрист считает, что дело о выселении Долиной затянется

Доктор юридических наук Александр Толмачев считает, что суды по «делу Долиной» будут продолжаться.
Дима Иванов 17-12-2025 11:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Доктор юридических наук, известный юрист Александр Толмачев в разговоре со «Звездой» допустил, что решение Верховного суда РФ (ВС РФ) по резонансному делу о квартире Ларисы Долиной не означает автоматическое выселение певицы. Она может оспорить выселение в нижестоящем суде.

Юридическое сообщество, отмечает Толмачев, возмутило «дело Долиной», и новый председатель Верховного суда Игорь Краснов должен был себя проявить.

«Верховный суд отменил все решения нижестоящих инстанций, поскольку была грубейшая процессуальная ошибка - использование психиатрической экспертизы из уголовного дела в гражданском производстве», - сказал юрист.

По его мнению, главным последствием решения ВС РФ должно стать законодательное реагирование на этот юридический кейс.

«Я надеюсь, что законодатели незамедлительно запретят проводить психиатрические экспертизы задним числом, а также поручат Минздраву разработать единую жесткую методику таких экспертиз», - считает Толмачев.

Он отметил, что подобные схемы применялись не только в «деле Долиной», но и в отношении других людей, когда на основании сомнительных справок ограничивалась дееспособность ответчика.

«Ограничивать дееспособность может только суд и никто больше», - подчеркнул юрист.

Несмотря на то что Верховный суд подтвердил право собственности за Полиной Лурье, Долина может продолжать оспаривать выселение. Певица зарегистрирована в квартире, там прописан несовершеннолетний ребенок, обратил внимание Толмачев.

«Полина не въедет в квартиру завтра, а Долина не выедет. Я подозреваю, что там будут суды дальше. Понятие "разумные сроки" исполнения решения субъективно, и процесс может затянуться надолго», - считает юрист.

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы Полине Лурье. Позднее певица попыталась оспорить сделку, утверждая, что не понимала значения своих действий под воздействием мошенников. Нижестоящие суды признали сделку недействительной на основании психиатрической экспертизы из связанного уголовного дела. Верховный суд РФ 16 декабря отменил эти решения, подтвердил добросовестность покупательницы и закрепил за Полиной Лурье право собственности на квартиру. 

