Каракаев: доля современных ракетных комплексов в РВСН составляет 90%

Перевооружение Козельского ракетного соединения будет завершено к концу 2025 года.
Глеб Владовский 17-12-2025 00:05
© Фото: Минобороны России

Доля современных ракетных комплексов в РВСН составляет 90%. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

«На сегодняшний день их доля составляет порядка 90%, что надежно обеспечивает оперативное реагирование на военные угрозы в настоящее время и на дальнейшую перспективу», - подчеркнул он.

Каракаев также отметил, что на этой неделе в рамках перевооружения Козельского ракетного соединения в Калужской области в шахту загрузили последнюю межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс».

В интервью командующий РВСН также рассказал, что на боевое дежурство в 2025 году заступил первый ракетный полк Татищевского соединения

#вооружение #ВС РФ #РВСН #ракетные комплексы #Сергей Каракаев
