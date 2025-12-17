Каракаев: доля современных ракетных комплексов в РВСН составляет 90%

Доля современных ракетных комплексов в РВСН составляет 90%. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

«На сегодняшний день их доля составляет порядка 90%, что надежно обеспечивает оперативное реагирование на военные угрозы в настоящее время и на дальнейшую перспективу», - подчеркнул он.

Каракаев также отметил, что на этой неделе в рамках перевооружения Козельского ракетного соединения в Калужской области в шахту загрузили последнюю межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс».

В интервью командующий РВСН также рассказал, что на боевое дежурство в 2025 году заступил первый ракетный полк Татищевского соединения.