Киркорова объявили в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом свидетельствуют материалы дела против исполнителя.
Ранее певцу уже предъявили на Украине обвинение в нарушении порядка въезда на новые территории России. В СБУ плагают, что таким образом артист причинил вред национальным интересам Украины.
Также отмечается, что Киркоров был объявлен в розыск на Украине 30 октября, однако об этом стало известно только в середине декабря.
В сентябре сообщалось о том, что в Таганский суд Москвы поступил иск о взыскании задолженности с Киркорова по кредиту.
Чуть больше месяца СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину.
