Киркорова объявили в розыск на Украине

СБУ предъявила обвинение народному артисту России.
Константин Денисов 16-12-2025 02:36
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

СБУ объявила в розыск народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом свидетельствуют материалы дела против исполнителя.

Ранее певцу уже предъявили на Украине обвинение в нарушении порядка въезда на новые территории России. В СБУ плагают, что таким образом артист причинил вред национальным интересам Украины.

Также отмечается, что Киркоров был объявлен в розыск на Украине 30 октября, однако об этом стало известно только в середине декабря.

В сентябре сообщалось о том, что в Таганский суд Москвы поступил иск о взыскании задолженности с Киркорова по кредиту.

Чуть больше месяца СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину.

#в стране и мире #Украина #СБУ #Розыск #Филипп Киркоров
