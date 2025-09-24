МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На Филиппа Киркорова подали в суд за долги по кредиту

Он не вернул долг по кредитному договору.
Дима Иванов 2025-09-24 21:17:22
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

В Таганский суд Москвы поступил иск о взыскании задолженности к российскому музыканту Филиппу Киркорову, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Истцом выступает АО «Социум Трейд» - компания специализируется на торговле ценными бумагами. Истец утверждает, что в 2020 году Киркоров взял кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях.

Позднее права требования перешли от банка к АО «Социум Трейд». Киркоров был в курсе и согласился, следует из документов. При этом долг в полном объеме не вернул.

Компания «Социум Трейд» требует взыскать с Киркорова задолженность по кредиту.

Ранее певец Филипп Киркоров упал на сцене во время выступления. Инцидент произошел на фестивале «Новая волна».

#Филипп Киркоров #Звезды #Долги #Эстрада #задолженность #Таганский суд
