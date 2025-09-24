На Филиппа Киркорова подали в суд за долги по кредиту

В Таганский суд Москвы поступил иск о взыскании задолженности к российскому музыканту Филиппу Киркорову, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Истцом выступает АО «Социум Трейд» - компания специализируется на торговле ценными бумагами. Истец утверждает, что в 2020 году Киркоров взял кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях.

Позднее права требования перешли от банка к АО «Социум Трейд». Киркоров был в курсе и согласился, следует из документов. При этом долг в полном объеме не вернул.

Компания «Социум Трейд» требует взыскать с Киркорова задолженность по кредиту.

