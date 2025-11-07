СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Собянину

СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом сообщает Telegram-канал украинского ведомства.

Отмечается, что столичный градоначальник обвиняется в «пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенном группой лиц». Ранее аналогичные обвинения выдвигались ряду других высокопоставленных российских чиновников.

Кроме того, Собянину инкриминировали поддержку деятельности России в зоне СВО. Ранее в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова были выдвинуты обвинения в различных военных преступлениях.

В конце октября СБУ задержала митрополита УПЦ Арсения после его выхода из СИЗО.