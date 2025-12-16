Туск исключил участие Польши в многонациональной военной помощи Украине

Польша заявила о своем нежелании присоединяться к возможным многонациональным военным миссиям на Украине. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Я уже несколько раз ясно выражал нашу позицию. У Польши иная задача - защищать восточный фланг НАТО», - прокомментировал политик вопросы об отправке польских военных на Украину в рамках мер по урегулированию конфликта.

С подобной инициативой выступили лидеры ряда европейских стран, по результатам прошедших в Берлине переговоров делегаций США и Киева. Они считают, что присутствие в стране международных вооруженных сил поможет гарантировать соблюдение обеими сторонами конфликта мирного договора.

Тем не менее стоит отметить, что, несмотря на отказ отправлять на Украину войска, Туск все равно пообещал оказать Киеву логистическую поддержку при потенциальном представлении гарантий безопасности.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила с заявлением, что Запад, в обмен на отказ Украине во вступлении в НАТО, обязан предоставить Киеву гарантии безопасности в виде отправки в страну воинского контингента.