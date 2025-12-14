Каллас: Украине нужно дать гарантии безопасности, если членства в НАТО нет

Украине нужно предоставить иные и реальные гарантии безопасности, в случае если вопрос ее членства в Североатлантическом альянсе больше не стоит на повестке дня. Такое мнение выразила глава Европейской службы внешних связей Кая Каллас.

Во время общения с журналистами перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе она заявила, что безопасностью Украины должны выступить некие войска.

«Раз членство в НАТО более не обсуждается, то Евросоюз должен подготовить действительно серьезные гарантии безопасности, а не какую-нибудь бумагу. Это должны быть реальные войска, реальные военные возможности», - сказала Кая Каллас.

Немногим ранее глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал дискуссии представителей Европы, Украины и США вокруг мирного урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что демилитаризованную зону вдоль всей линии границы и создание буферной зоны с обеих сторон границы нельзя обсуждать без России и учета ее интересов.