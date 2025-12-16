МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Следователи нашли муляж взрывчатки в одинцовской школе, где была поножовщина

В доме, где проживает подросток, силовики провели обыски.
Глеб Владовский 16-12-2025 20:25
© Фото: sledcom_press, Telegram

Макет взрывчатки обнаружен в подмосковной школе, где ученик устроил поножовщину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома РФ.

«На месте обнаружен муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления», - говорится в заявлении ведомства.

В доме, где проживает подросток, силовики провели обыски. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что устроивший поножовщину школьник признал вину в преступлении.

Напомним, девятиклассник Тимофей пришел в школу с ножом и перцовым баллончиком. Зайдя в здание, он начал бродить в поисках конкретного человека. В какой-то момент к нему подошел охранник школы, который попытался остановить вооруженного ученика, но получил в лицо струю из баллончика и удар ножом в спину.

#в стране и мире #Подмосковье #школа #Следственный комитет #поножовщина
