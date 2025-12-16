МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стихийный мемориал появился у подмосковной школы в память о погибшем ученике

Люди стали приносить к учебному заведению, где произошла трагедия, цветы и игрушки.
Игнат Далакян 16-12-2025 17:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У школы в Одинцове, где ученик зарезал четвероклассника и ранил охранника, появился стихийный мемориал в память о погибшем. Люди стали приносить к учебному заведению цветы и игрушки.

Трагедия произошла утром 16 декабря. Ученик девятого класса пришел в школу с ножом и перцовым баллончиком. Он стал выискивать конкретного человека. В какой-то момент к нему подошел охранник школы и попытался остановить вооруженного подростка.

Однако в ответ сотрудник получил в лицо струю из перцового баллончика, а после - удар ножом.

После этого девятиклассник увидел четвероклассника и погнался за ним. Он нанес ребенку множественные ножевые ранения.

На место случившегося прибыл спецназ, нападавший был задержан и признал свою вину.

#школа #цветы #Одинцово #Трагедия #игрушки #наш эксклюзив #Ученик
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 