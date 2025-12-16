Стихийный мемориал появился у подмосковной школы в память о погибшем ученике

У школы в Одинцове, где ученик зарезал четвероклассника и ранил охранника, появился стихийный мемориал в память о погибшем. Люди стали приносить к учебному заведению цветы и игрушки.

Трагедия произошла утром 16 декабря. Ученик девятого класса пришел в школу с ножом и перцовым баллончиком. Он стал выискивать конкретного человека. В какой-то момент к нему подошел охранник школы и попытался остановить вооруженного подростка.

Однако в ответ сотрудник получил в лицо струю из перцового баллончика, а после - удар ножом.

После этого девятиклассник увидел четвероклассника и погнался за ним. Он нанес ребенку множественные ножевые ранения.

На место случившегося прибыл спецназ, нападавший был задержан и признал свою вину.