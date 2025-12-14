На дизель-электрической подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг

Андреевский флаг подняли на новейшей дизель-электрической подводной лодке «Великие Луки» проекта 677 «Лада», построенной для Балтийского флота. Об этом сообщил корреспондент Павел Кутаренко с Адмиралтейских верфей в Санкт-Петербурге.

В мероприятии принял участие главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев. Под возгласы «Ура!» на подлодке подняли флаг. С этого момента субмарина официально вошла в состав Балтийского флота.

Как отметил наш корреспондент, «Великие Луки» - новейшая неатомная подводная лодка России. Она была спущена на воду три года назад и сейчас завершила программу испытаний. Субмарина отличается повышенной скрытностью - уровень шумов при движении под водой, по словам Кутаренко, сопоставим с естественным фоном моря, что значительно затрудняет ее обнаружение. На борту реализовано около 150 отечественных инновационных разработок, включая новые системы автоматизации, энергетики и гидроакустики. Особое внимание уделено вооружению.

«Уникальность его в том, что он самый современный, для лодки самый скрытный. С точки зрения боевых возможностей несет колоссальные возможности, как ударные, так в основу, несомненно, наш современный ракетный комплекс "Калибр" заложен. Типаж морского противолодочного оружия, практически весь, который существует в Военно-морском флоте», - сказал Моисеев.

Корреспондент отметил, что в носовой части субмарины размещены шесть торпедных аппаратов, через которые могут применяться как торпеды, так и крылатые ракеты, в том числе залповым пуском. «Великие Луки» - это третья подводная лодка проекта 677 «Лада». Ранее построенная субмарина «Кронштадт» уже несет службу на Северном флоте.

Кроме того, по словам корреспондента, в рамках действующей программы вооружений в следующем году планируется закладка еще двух подводных лодок этого проекта. В перспективе такие субмарины должны поступить на вооружение всех флотов России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.