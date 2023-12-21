Подлодка «Великие Луки» вышла на ходовые испытания в Балтийское море
В ходе предыдущих мероприятий специалисты проверили часть навигационной системы подлодки, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления и торпедно-ракетное вооружение.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Дизель-электрическая подлодка «Великие Луки» проекта 677 вышла на заводские ходовые испытания в назначенные районы Балтийского моря. Об этом сообщает Минобороны России.
Испытания проводятся экипажем подлодки совместно со сдаточной командой «Адмиралтейских верфей» (входят в ОСК).
Ранее специалистами были проверены часть навигационной системы, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления и торпедно-ракетное вооружение.
Ранее сообщалось, что в состав ВМФ России приняли новую многоцелевую дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 «Можайск».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.