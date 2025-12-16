«Уникальный дипломат»: Слуцкий рассказал, каким был посол в КНДР Мацегора

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора был уникальным дипломатом и другом и человеком, чью роль в продвижении отношений Москвы и Пхеньяна невозможно переоценить. Так в разговоре со «Звездой» охарактеризовал дипломата председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Церемония прощания с Александром Мацегорой прошла 16 декабря в Москве.

«Сохраним память. И все, кто будут работать после него на этом направлении, будут учиться и основываться на его бесценном опыте», - добавил Слуцкий.

Мария Захарова рассказала, что руководство КНДР выразило соболезнования не только протокольно, но и личными искренними словами, подчеркнув вклад и значение Мацегоры в развитие двухсторонних отношений с РФ.

В МИД РФ сообщили о смерти 70-летнего посла 8 декабря. Владимир Путин выразил соболезнования близким дипломата, подчеркнув, что благодаря усилиям Александра Мацегоры успешно решались вопросы, связанные с участием военных КНДР в освобождении Курской области.