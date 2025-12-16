МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Уникальный дипломат»: Слуцкий рассказал, каким был посол в КНДР Мацегора

Российский дипломат ушел из жизни в возрасте 70 лет.
Дима Иванов 16-12-2025 12:27
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора был уникальным дипломатом и другом и человеком, чью роль в продвижении отношений Москвы и Пхеньяна невозможно переоценить. Так в разговоре со «Звездой» охарактеризовал дипломата председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Церемония прощания с Александром Мацегорой прошла 16 декабря в Москве.

«Сохраним память. И все, кто будут работать после него на этом направлении, будут учиться и основываться на его бесценном опыте», - добавил Слуцкий.

Мария Захарова рассказала, что руководство КНДР выразило соболезнования не только протокольно, но и личными искренними словами, подчеркнув вклад и значение Мацегоры в развитие двухсторонних отношений с РФ.

В МИД РФ сообщили о смерти 70-летнего посла 8 декабря. Владимир Путин выразил соболезнования близким дипломата, подчеркнув, что благодаря усилиям Александра Мацегоры успешно решались вопросы, связанные с участием военных КНДР в освобождении Курской области.

#Мария Захарова #КНДР #наш эксклюзив #леонид слуцкий #Александр Мацегора
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 