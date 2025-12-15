В Ростовской области из-за атаки дронов из строя вышла насосная станция

Утреннее нападение беспилотников на Ростовскую область привело к остановке насосной станции, из-за чего без водоснабжения остались жители трех населенных пунктов. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, остановка забора воды произошла после того, как были повреждены линии электропередачи. По его данным, ЧП коснулось Каменска, хутора Масловка и станции Погорелово.

«Из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции. Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово», - привел подробности глава региона в своем Telegram-канале.

Восстановление водоснабжения, отметил Слюсарь, начнется после обезвреживания беспилотников. Напомним, утром на регион произошла атака украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили восемь дронов над регионом. Осколками летательных объектов повреждены дома, остекления и автомобили.