МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны ВСУ атаковали три города и девять районов Ростовской области

Обломки сбитых дронов повредили крышу и стекла, упали во дворы частных домов, а также привели к возгоранию машин.
Дарина Криц 15-12-2025 06:31
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Девять районов Ростовской области подверглись нападению беспилотников ВСУ ночью 14 декабря. Под удар попали Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы и три города, включая региональную столицу (Ростов, Каменск, Новошахтинск).

По информации губернатора Юрия Слюсаря, в Ростове атака БПЛА привела к возгоранию двух легковых автомобилей. Среди мирного населения никто не пострадал.

«Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Потушил пожар прибывший дежурный расчет», - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.

Кроме этого, повреждена кровля частного дома по улице Всесоюзной в Ростове. В поселке Деркул Тарасовского района повреждения получила крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин того же района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска. У некоторых зданий частично повреждены стекла.

Этой же ночью украинские формирования атаковали и город Белгород. Мирные жители также не пострадали.

#в стране и мире #Ростовская область #атака БПЛА #Юрий Слюсарь #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 