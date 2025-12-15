Дроны ВСУ атаковали три города и девять районов Ростовской области

Девять районов Ростовской области подверглись нападению беспилотников ВСУ ночью 14 декабря. Под удар попали Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы и три города, включая региональную столицу (Ростов, Каменск, Новошахтинск).

По информации губернатора Юрия Слюсаря, в Ростове атака БПЛА привела к возгоранию двух легковых автомобилей. Среди мирного населения никто не пострадал.

«Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Потушил пожар прибывший дежурный расчет», - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.

Кроме этого, повреждена кровля частного дома по улице Всесоюзной в Ростове. В поселке Деркул Тарасовского района повреждения получила крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин того же района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска. У некоторых зданий частично повреждены стекла.

Этой же ночью украинские формирования атаковали и город Белгород. Мирные жители также не пострадали.