В Турции сообщили о сбитом над Черным морем беспилотнике

Принадлежность дрона не раскрывается.
Константин Денисов 15-12-2025 23:30
© Фото: msb.gov.tr

Минобороны Турции сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике. По информации ведомства, дрон вышел из-под контроля запускавшей его стороны.

После наблюдения за полетом БПЛА, в воздух были подняты истребители турецких ВВС, которые нейтрализовали его в безопасном районе. При этом принадлежность беспилотника не раскрывается.

Накануне ночью силы российской ПВО ликвидировали 130 украинских дронов, из них 25 - над Московским регионом, 15 направлялись на столицу.

В начале декабря у турецких берегов беспилотниками ВСУ был атакован танкер, следовавший из России в Грузию.

#в стране и мире #пво #беспилотник #Турция #Черное море
