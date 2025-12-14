В Турции сообщили о сбитом над Черным морем беспилотнике

Минобороны Турции сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике. По информации ведомства, дрон вышел из-под контроля запускавшей его стороны.

После наблюдения за полетом БПЛА, в воздух были подняты истребители турецких ВВС, которые нейтрализовали его в безопасном районе. При этом принадлежность беспилотника не раскрывается.

Накануне ночью силы российской ПВО ликвидировали 130 украинских дронов, из них 25 - над Московским регионом, 15 направлялись на столицу.

В начале декабря у турецких берегов беспилотниками ВСУ был атакован танкер, следовавший из России в Грузию.