Следовавший из России в Грузию танкер атаковали у берегов Турции

Сообщается, что члены экипажа не пострадали.
Глеб Владовский 02-12-2025 09:55
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Танкер подвергся атаке у побережья Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и инфраструктуры республики.

«MIDVOLGA-2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от нашего (турецкого. - Прим. ред.) побережья, следуя из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Судно, 13 членов экипажа которого в настоящее время не пострадали, не запрашивало помощи», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что танкер с работающими двигателями следует в сторону Синопа.

Ранее сообщалось, что украинские боевики подтвердили факт атаки двух грузовых танкеров у побережья Турции с помощью беспилотников. В ООН атаки дронов на танкеры в Черном море назвали  нарушением международного права.

#Турция #танкер #атака #побережье
