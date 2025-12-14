Песков: вопрос присоединения Киева к НАТО является краеугольным

Вопрос о присоединении Украины к НАТО является краеугольным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, этот вопрос - один из краеугольных, и он подлежит особому обсуждению», - цитирует его слова RT.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что этот нюанс является одной из тех причин, почему Москва не желает вести переговоры в «мегафонном режиме».

Ранее в Кремле заявили, что не собираются обсуждать мирный план по Украине через СМИ. Песков отметил, что, выбирая между новостным агентством и спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, он предпочтет второй вариант.