Песков: вопрос присоединения Киева к НАТО является краеугольным

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, почему Москва не желает вести переговоры в «мегафонном режиме».
Глеб Владовский 15-12-2025 17:22
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Вопрос о присоединении Украины к НАТО является краеугольным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, этот вопрос - один из краеугольных, и он подлежит особому обсуждению», - цитирует его слова RT.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что этот нюанс является одной из тех причин, почему Москва не желает вести переговоры в «мегафонном режиме».

Ранее в Кремле заявили, что не собираются обсуждать мирный план по Украине через СМИ. Песков отметил, что, выбирая между новостным агентством и спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, он предпочтет второй вариант.

#Украина #Дмитрий Песков #мирное урегулирование #членство в нато
