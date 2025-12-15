МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пять часов продлились переговоры США и Украины в Германии

Разговор планируется продолжить в понедельник.
Тимур Юсупов 15-12-2025 01:15
© Фото: IMAGO, Handout Bundesregierung, Gu, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Берлине завершились пятичасовые переговоры делегаций США и Киева по вопросам урегулирования украинского конфликта. Как сообщают СМИ со ссылкой на офис Владимира Зеленского, диалог продолжится в понедельник днем.

По имеющейся информации, глава киевского режима лично прибыл в столицу Германии для встречи с представителями американской стороны. Сообщается, что Вашингтон отправил в Берлин спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США предпринимателя Джареда Кушнера. Ранее они посещали Москву для переговоров с Владимиром Путиным в Кремле.

Отмечается, что изначально встречу планировал провести канцлер Германии Фридрих Мерц. К обсуждению также обещали присоединиться и некоторые другие лидеры стран Евросоюза. Тем не менее, как стало известно вечером 14 декабря, Мерц покинул переговоры Зеленского и Уиткоффа после приветствия.

