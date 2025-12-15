АТОР: отмена визы с Иорданией существенно увеличит поток туристов в РФ

Туристический поток из Иордании в Россию может существенно увеличиться после введения безвизового режима. Об этом рассказал «Звезде» вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

«Для туристов из Иордании, безусловно, отмена визы в Россию может стать существенным драйвером роста, потому что сейчас турпоток вообще практически околонулевой, если объективно смотреть данные погранслужбы. Но в перспективе Иордания вполне способна занять хорошее место», - сказал специалист.

По его словам, в настоящий момент нет существенных предпосылок к увеличению турпотока с введением безвизового режима в эту страну из России, поскольку и до этого российским гражданам было достаточно просто получить разрешение на въезд.

Мурадян также отметил, что Иордания раньше принимала большое количество российских туристов при программах туроператоров на курорты в Акабу. Сейчас операторы будут рассматривать такие поездки если не в этот раз, то к следующему зимнему сезону.

«Эти чартеры или полетные программы появятся в расписании, тогда объемы будут расти, потому что климатически это практически полная копия Египта. Там города не очень даже далеко друг от друга находятся курортные», - сказал Мурадян.

Первый эффект безвизового режима можно будет увидеть больше в летние месяцы, отметил эксперт.

«Но надо понимать, что Иордания - это не Саудовская Аравия, не Арабские Эмираты. Там не столь богатое местное население, поэтому рассчитывать на показатели других ближневосточных стран по въезду тоже нельзя, надо быть реалистами», - добавил Мурадян.

Напомним, с 13 декабря 2025 года россияне смогут ездить в Иорданию без виз на срок до 30 дней за одно посещение. Эксперт РСТ Дмитрий Арутюнов рассказал, что безвиз хорошо повлияет на то, чтобы увеличить популярность региона как туристического направления среди российских туристов.