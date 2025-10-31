В РСТ назвали преимущества безвиза в Иорданию

Отмена виз в Иорданию - это позитивная новость. Безвиз хорошо повлияет на то, чтобы увеличить популярность региона как туристического направления среди российских туристов. Об этом рассказал эксперт РСТ Дмитрий Арутюнов в беседе со «Звездой».

Иордания - одно из лучших направлений для туризма на Ближнем Востоке. Страна обладает колоссальным туристическим потенциалом, так как она предлагает целых два вида моря - Красное и Мертвое, - исторические места и достопримечательности.

«Я думаю, что у нее потенциал больше, чем она получает туристов сейчас. При этом страна относительно недорогая», - отметил эксперт.

Однако, считает Арутюнов, страна нуждается в том, чтобы о ней узнали как можно больше людей. Это в разы дешевле, чем популярные курорты, туда есть прямые рейсы, а теперь и возможность въезжать в страну без визы.

Напомним, с 13 декабря 2025 года гражданам РФ не понадобится виза для въезда в Иорданию. Это предполагает нахождение в стране в течение 30 дней за одно посещение.