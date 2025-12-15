МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Директор школы рассказала о замкнутости напавшего на учителя школьника

По словам директора Бабак, у мальчика не было серьезных проблем.
Глеб Владовский 15-12-2025 14:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Напавший на учительницу школьник был замкнутым и спокойным. Об этом рассказала «Звезде» директор школы №191 Светлана Бабак.

«Замкнутый и спокойный мальчик. Учительница работает в школе пятый год, успешный учитель, проблем никаких. Она у этого мальчика с сентября месяца, конфликта никакого не было», - уточнила она.

Бабак отметила, что у учащегося по итогам года только три тройки. Каких-либо трудностей он не испытывал, общался со сверстниками. Также он увлекался игрой в шахматы.

Ранее сотрудница охраны школы №191 в Санкт-Петербурге ответила на вопрос журналистов «Звезды», почему ребенок прошел в учебное заведение с ножом. На входе стоит металлодетектор, который среагировал на школьника, но на это не обратили внимания.

Инцидент произошел рано утром. Ученик пришел в школу пораньше, чтобы исправить оценку по математике. Когда учительница дала ему задание и отвернулась, он ударил ее ножом не менее трех раз и ранил себя. В настоящий момент оба госпитализированы.

