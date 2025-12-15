Охранница питерской школы заявила, что у нее нет прав обыскивать детей

Сотрудница охраны школы №191 в Санкт-Петербурге ответила на вопрос журналистов «Звезды», почему ребенок прошел в учебное заведение с ножом.

На входе стоит металлодетектор, который среагировал на школьника, но на это не обратили внимания.

«Вы идете с чем? Вас нужно осматривать? Давайте, раздевайтесь догола, чтоб я видела, есть у вас с собой что-то или нет. У нас нет такого права - каждого ребенка обыскивать», - сказала журналистам охранница.

Инцидент произошел рано утром. Ученик пришел в школу пораньше, чтобы исправить оценку по математике. Когда учительница дала ему задание и отвернулась, он ударил ее ножом не менее трех раз и ранил себя. В настоящий момент оба госпитализированы.