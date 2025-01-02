Аэропорт Казани ввел временные ограничения на полеты

Аэропорт Казани ввел ограничения на полеты. С 00:00 2 января он не принимает и не выпускает воздушные суда, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов 2 января с 00:00 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее ограничения ввели еще в нескольких аэропортах: в Калуге, Пензе, Саратове и Саранске. При этом аэропорт Калуги возобновил работу в штатном режиме спустя два часа.