Аэропорты Калуги, Пензы, Саранска и Саратова временно закрыты

В аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова ввели временные ограничения. Об этом сообщили в Росаваиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения сегодня вечером введены в четырех аэропортах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэродромы временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, сначала ограничения ввели в аэропорту Калуги с 20:36. Затем подобное решение приняли в аэропортах Пензы, Саратова и Саранска с 21:00 по московскому времени.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.