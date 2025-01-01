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Аэропорты Калуги, Пензы, Саранска и Саратова временно закрыты

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.
Игнат Далакян 2025-01-01 21:50:43
© Фото: Andrey Makhonin Transport Photo Images Globallookpress

В аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова ввели временные ограничения. Об этом сообщили в Росаваиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения сегодня вечером введены в четырех аэропортах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэродромы временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, сначала ограничения ввели в аэропорту Калуги с 20:36. Затем подобное решение приняли в аэропортах Пензы, Саратова и Саранска с 21:00 по московскому времени.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

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