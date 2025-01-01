В аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги сняли ранее введенные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

«В аэропорту Калуга (Грабцево) в 22.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Как пояснили в Росавиации, эти меры были нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Ограничения ввели в 20:36 по московскому времени, они действовали около двух часов. В течение этого времени один из самолетов, который должен был приземлиться в Калуге, совершил посадку на запасном аэродроме во Внуково.

Также после 21:00 ограничения ввели в аэропортах Пензы, Саратова и Саранска. Сейчас аэродромы не принимают и не отправляют авиарейсы.