Трамп оценил эффективность санкций против России

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские санкции против России будут сохранены до конца конфликта на Украине, а также назвал тарифы более предпочтительной мерой воздействия.

«Санкции или тарифы. Я считаю, что слово "тарифы" лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я считаю, что тарифы эффективней», - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Тем самым он ответил на вопрос, снимут ли с России санкционное давление до завершения конфликта.

Он также добавил, что намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, однако точную дату не назвал. При этом Трамп также напомнил, что в ходе предвыборной кампании обещал завершить украинский конфликт в течение 24 часов, и отметил, что у него «еще есть полдня».

Напомним, в понедельник, 20 января, состоялась инаугурация 47-го президента США. В своей речи Трамп заявил, что мощь Соединенных Штатов позволит «прекратить все войны» в мире.