Связанным с терактом в «Крокусе» боевикам грозит 15 лет тюрьмы в Турции

Стамбульская прокуратура потребовала приговорить к тюремному сроку от 7,5 до 15 лет пятерых человек, которые контактировали с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает агентство Аnadolu.

На скамье подсудимых оказались Хофизджон Усмонов, Мутеулло Усоев, Рахматулл Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед. Их обвиняют в членстве в террористической группировке ИГИЛ*.

«Обвиняемые поддерживали контакт с исполнителями теракта Шамсидином Фаридуни и Сайдакрами Раджабализода», - говорится в публикации.

Также утверждается, что Хофизджон Усмонов какое-то время проживал с Шамсидином Фаридуни в конспиративной квартире в Стамбуле.

Напомним, трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта этого года. В здание ворвались террористы и расстреляли людей перед концертом группы «Пикник». После стрельбы они подожгли зал.

Жертвами теракта стали 145 человек. Более 500 получили ранения. По уголовному делу о нападении проходят 12 человек. Всего задержано более 20 человек.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.