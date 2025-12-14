МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Переживший холокост уроженец СССР погиб в сиднейском теракте

Русскоговорящий мужчина закрыл собой жену.
Владимир Рубанов 14-12-2025 21:54
© Фото: Ma Ping XinHua, Global Look Press

Русскоговорящий мужчина, переживший холокост, погиб во время теракта в Сиднее, сообщает RT. Александр Клейтман закрыл собой жену, с которой прожил 50 лет. Ларисе Клейтман удалось спастись, пули попали в ее мужа.

Александр родился в Одессе, говорится в сообщении. В 1941 году его семья смогла эвакуироваться. Детство он провел в Кемеровской области, а потом переехал во Львов. После распада СССР Лариса и Александр эмигрировали в Австралию.

Кроме того, при вооруженной атаке на пляже Бонди-бич пострадала россиянка. Об этом RT сообщили ее знакомые. По их словам, она приехала на празднование первого дня Хануки. Там было много евреев и русскоговорящих. Пострадавшая сообщила своим знакомым, что на месте происшествия было много раненых. Сейчас она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Другая россиянка рассказала, что не смогла попасть на пляж. Она долго искала место для парковки, но так и не нашла и уехала. Через 15 минут произошел теракт.

Официальных данных о раненых гражданах России нет. Генконсульство РФ сообщило, что информация о пострадавших россиянах к ним не поступала.

После массовой стрельбы на пляже Бонди в Сиднее подтверждена гибель 12 человек, включая одного из двух стрелков. Еще 29 человек получили ранения, в том числе двое полицейских. В момент нападения на пляже находились около 2 тысяч членов еврейской общины. Они праздновали Хануку.

Второй участник атаки ранен и задержан. СМИ сообщили имя одного из предполагаемых преступников. У него дома прошли обыски. Сообщалось, что правоохранительные органы задержали несколько человек по подозрению в причастности к теракту.

#Теракт #австралия #Массовая стрельба #граждане рф #Сидней
