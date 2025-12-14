Неизвестные открыли стрельбу по людям на пляже в Сиднее

Неизвестные открыли стрельбу по людям на пляже Бонди в Сиднее. Об этом говорится в сообщении местных правоохранительных органов в соцсети X.

Из-за случившегося полиция Австралии начала спецоперацию в районе пляжа. Правоохранители порекомендовали жителям близлежащих районов избегать место, где произошла стрельба.

«Всем, кто находится на месте происшествия, следует укрыться в безопасном месте», - говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно двух вооруженных винтовками человека. Они продолжают вести стрельбу, стоя при этом на автомобильной парковке, где прямо сейчас находится достаточно много машин.

По последней информации, сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в стрельбе на пляже Бонди. Известно, что пострадали по меньшей мере семь человек.