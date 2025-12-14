Россиянам напомнили о штрафах за вырубку елей

За вырубку елки можно получить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, если ущерб от самовольной вырубки ели признают незначительным, то правонарушителя ждет административное наказание и штраф в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей. Если это сделает юридическое лицо, то в этом случае штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей. Однако есть и более суровое наказание за сруб елок.

«Если это же деяние будет совершено с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе, то штраф для граждан составит до 5 тысяч рублей с конфискацией елки, а для юридических уже до 500 тысяч рублей», - предупредил специалист.

Юрист добавил, что в случае причинения более значительного экологического ущерба наступает уголовная ответственность. В таком случае наказание может быть в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее кандидат биологических наук Михаил Карпачевский рассказал в беседе со «Звездой» о способах утилизации живых и искусственных елок. С его слов, искусственные елки утилизировать намного сложнее, чем живые.

Также руководитель Богородского районного лесничества Иван Анурин поделился со «Звездой», где и как россияне могут законно срубить новогоднюю ель, чтобы сберечь природу и не получить штраф. Он добавил, что россияне имеют право обратиться в ближайшее районное лесничество, при себе нужно иметь паспорт и ИНН-номер.