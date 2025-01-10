Эколог перечислил способы утилизации живых и искусственных елок

Кандидат биологических наук Михаил Карпачевский рассказал в беседе со «Звездой» о правилах утилизации новогодних елей. После всех праздников у многих встает вопрос, что делать с осыпавшимся деревом или его искусственным аналогом, который потерял товарный вид.

«Что касается живых елок. Если вы живете за городом, то можете делать что угодно, можете в качестве дров ее использовать, если у вас частный дом. Если вы живете в городе, то есть специальные городские пункты для сбора выбрасываемых новогодних елей. Туда можно сдать», - рассказал Карпачевский.

С искусственными елками все намного сложнее, уточнил эколог. Конечно, многие просто выбросят такое дерево на помойку, после чего оно попадет на свалку.

«Там пластмасса, которую далеко не все принимают на переработку. Если речь идет о елке, которая потеряла вид, то ее можно сдать туда, где принимают такую пластмассу. А вот если речь идет о том, что Новый год закончился, а елка осталась, то с точки зрения воздействия на климат лучше использовать ее много лет», - уточнил специалист.

Вопрос утилизации новогодних елей остро стоит не только в России, но и за рубежом. В Бельгии, например, экоактивисты обратились к населению с просьбой не есть елки. В этом случае никто не гарантирует безопасность. Подобная трапеза может закончиться сильнейшим отравлением из-за обилия пестицидов в дереве.

До этого власти города Гент рекомендовали бельгийцам очищать, бланшировать и сушить хвою или готовить из нее ароматическое масло.