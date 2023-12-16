Лесничий Анурин рассказал, как срубить новогоднюю елку и не получить штраф

© Фото: ТРК «Звезда»

Руководитель Богородского районного лесничества Иван Анурин рассказал «Звезде», где и как россияне могут законно срубить новогоднюю ель, чтобы сберечь природу и не получить штраф.

Любой гражданин РФ имеет право обратиться в ближайшее районное лесничество, при себе нужно иметь паспорт и ИНН-номер.

«Приходите в лесничество, заполняете заявление, в котором указываете, какую вам надо елку или сосну, какого размера. Вам выписывается квитанция, заключается договор», - объяснил он.

Следует обратить внимание на то, что рубка проводится только у линий электропередач, противопожарных разрывов, на дорогах, просеках, где в дальнейшем эти деревья все равно будут спилены.

«Вы приезжаете, находите дерево, которое вам нравится, заготавливаете, лесничий делает вам отметку...и спокойно встречаете Новый год», - добавил Анурин.

На сегодняшний день административный штраф за незаконную рубку составляет 4 тысячи рублей, если ущерб будет превышать 5 тысяч рублей, это уже будет уголовное дело.

«Если вы, например, срубите больше 5-6 елочек или сосеночек, то сумма посчитается и там все зависит от того, какой ущерб», - сказал лесничий.

Ранее эксперт Владислав Пухарев дал совет, как проверить «свежесть» елки при покупке на базаре.