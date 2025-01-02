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Захарова: США ответственны за остановку транзита газа через Украину

Официальный представитель МИД РФ отметила, что прекращение поставок топлива негативно скажется на уровне жизни европейцев.
Сергей Лебедев 2025-01-02 13:00:56
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Ответственность за прекращение поставок российского газа через Украину полностью лежит на США, киевском режиме и властях европейских государства. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, геополитическая подоплека произошедшего лежит на поверхности.

«Главный бенефициар передела энергетического рынка Старого Света и он же главный спонсор украинского кризиса - США», - подчеркнула дипломат.

Мария Захарова отметила, что остановка транзита «голубого топлива» негативно скажется на уровне жизни европейцев. Также ослабнет экономический потенциал стран ЕС.

Напомним, Киев отказался продлить соглашение о транзите газа. Из-за этого накануне утром полностью прекратилась подача топлива в Европу через территорию Украины. 

Сильнее всех в данной ситуации пострадала Словакия. Братислава лишилась не только дешевого российского газа, но и денег за его дальнейший транзит в Австрию. Премьер-министр Роберт Фицо предупредил, что может ввести ответные меры в виде отключения энергии восточному соседу. В своем новогоднем обращении он заявил, что по сути на кону выживаемость европейской экономики в целом.

По мнению экономистов, промышленность ЕС ждет глубокий кризис. По данным за сентябрь, РФ поставляла 19% от общего объема импорта газа в Европейский союз. После заявления Киева об окончании транзита цены на «голубое топливо» увеличились до 512 долларов за тысячу кубометров.

#Россия #Украина #Киев #Мария Захарова #Европа #ЕС #газ #МИД РФ #транзит #голубое топливо
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