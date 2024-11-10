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В Венгрии допустили перемены в ЕС после победы Трампа на выборах

По словам венгерского дипломата, победа Трампа на выборах полностью изменили ситуацию.
Глеб Владовский 2024-11-10 01:18:27
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Страны Евросоюза стоят на пороге больших перемен. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Президентские выборы в США изменили ситуацию. Очевидно, что европейская стратегия (в отношении Украины - Прим.ред.), которая явно провалилась, не может быть продолжена», - отметил дипломат в эфире телеканала HirTV.

По словам Сийярто, Дональд Трамп намеревается изменить подход США к украинскому конфликту. А поскольку Европа в одиночку не в силах снабжать ВСУ, ей придется изменить свою стратегию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа Трампа на выборах заставила европейских лидеров задуматься о мирном урегулировании украинского конфликта.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #евросоюз #Венгрия #Петер Сийярто
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