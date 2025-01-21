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ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Крымом

БПЛА сбиты 21 января с 19.20 до 20.15 по московскому времени.
2025-01-21 21:00:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Крыма, сообщили в Минобороны России. Средства ПВО сбили беспилотники 21 января в период с 19.20 до 20.15 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщало о массовой атаке БПЛА на Крымский полуостров 18 января. Тогда было уничтожено девять украинских дронов.

Киевский режим регулярно пытается нанести удары по Крыму, используя БПЛА, ракеты и морские безэкипажные катера. В ответ ВС РФ наносят удары по местам места сборки и хранения этой техники на Украине.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Крым #Минобороны России #пво #бпла #Украина #ВСУ
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