ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Крымом

Семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Крыма, сообщили в Минобороны России. Средства ПВО сбили беспилотники 21 января в период с 19.20 до 20.15 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщало о массовой атаке БПЛА на Крымский полуостров 18 января. Тогда было уничтожено девять украинских дронов.

Киевский режим регулярно пытается нанести удары по Крыму, используя БПЛА, ракеты и морские безэкипажные катера. В ответ ВС РФ наносят удары по местам места сборки и хранения этой техники на Украине.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.