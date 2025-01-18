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Еще восемь украинских дронов сбили над Крымом

Ранее сообщалось об уничтожении беспилотника ВСУ в регионе.
2025-01-18 22:13:14
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Российские военнослужащие сбили еще восемь беспилотников в небе над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«18 января с 20:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории России, в том числе в Республике Крым. Так, ранее сообщалось об уничтожении беспилотника ВСУ в небе над регионом.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #республика крым #дроны всу
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