Еще восемь украинских дронов сбили над Крымом

Российские военнослужащие сбили еще восемь беспилотников в небе над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«18 января с 20:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории России, в том числе в Республике Крым. Так, ранее сообщалось об уничтожении беспилотника ВСУ в небе над регионом.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.