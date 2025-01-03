ВС РФ нанесли массированный и 12 групповых ударов по Украине за неделю

За минувшую неделю российские военные в ходе специальной операции нанесли массированный и 12 групповых ударов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

ВС РФ поразили украинский завод по производству пороховых зарядов, склады, места сборки и хранения БПЛА и безэкипажных катеров, объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК. Также был атакован пункты временной дислокации националистов и иностранных наемников.

В военном ведомстве отметили, что удары наносились высокоточным оружием. Также задействовали ударные беспилотники.

Напомним, об одном из последних групповых ударов в МО РФ сообщали накануне.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.