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Главного психиатра ВСУ задержали за доходы в $1 млн при мобилизации

За 2022-2024 годы он купил дом, два участка земли, четыре машины и две квартиры.
Владимир Рубанов 2025-01-21 18:44:54
© Фото: Telegram/SBUkr

Служба безопасности Украины задержала главного психиатра вооруженных сил страны, сообщает Sputnik. Олега Друзя подозревают в незаконном обогащении более чем на $1 млн на решении вопросов о пригодности военнообязанных к прохождению военной службы.

Психиатр не указывал это имущество в своих документах и записал его на жену, дочь, сыновей и знакомых, сообщили в службе. За 2022-2024 годы он купил дом, два участка земли, четыре машины, две квартиры и другое имущество.

Во время обысков у Друзя нашли 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро. Психиатру готовят обвинение в незаконном обогащении и в том, что он декларировал недостоверную информацию.

Врачу грозит до 10 лет тюрьмы. В Раде сообщили, что в 2017 году Друзя подозревали в получении взятки в 52 тысяч гривен за признание не годным к военной службе.

В начале января сообщалось, что в Черновцах украинец погиб при попытке силовой мобилизации. Позже народный депутат рассказал, что в Харькове сотрудники военкомата в балаклавах массово перекрывают дороги и избивают прохожих.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Задержание #СБУ #мобилизация
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