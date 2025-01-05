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В Черновцах украинец погиб при попытке мобилизовать его

Депутат Рады Дмитрук отметил, что мобилизованный мужчина скончался в больнице.
Дарина Криц 2025-01-05 00:49:59
© Фото: dmytrukartem, Telegram © Видео: dmytrukartem, Telegram

На Украине погиб мужчина при попытке отправить его на фронт. Инцидент произошел в Черновцах, когда местного жителя пытались силой мобилизовать. О произошедшем сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

На опубликованных кадрах видно, как украинца окружили, он лежит поваленным на землю, за спиной скрепили руки наручниками. В какой-то момент сотрудники ТЦК (местных военкоматов. - Прим. ред.) его подняли за руки и ноги, и попытались утащить в сторону. Вокруг собралось много людей, многие кричали, спрашивали, куда несут этого мужчину, требовали показать документы. По всей видимости, рядом была супруга этого мужчины.

По информации украинского парламентария, этот человек скончался в медучреждении, а власти препятствуют распространению такой информации.

«Человек скончался в больнице. Власти и правоохранители блокируют любую попытку распространения этой информации в местных медиа, соцсетях», - написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что, по предварительным данным, этот случай произошел еще 19 декабря. Сутками ранее сообщалось, как украинские военкомы вручают повестки на фронт на популярном горнолыжном курорте в стране. Они останавливают автомобили на трассе между курортом Буковель и населенным пунктом Яремча.

#в стране и мире #Украина #Верховная рада #мобилизация #украинский депутат #погиб человек
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