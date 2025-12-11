NASA потеряло связь с исследовательской станцией на орбите Марса

Американское космическое агентство NASA пытается восстановить связь со станцией Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN (MAVEN) на орбите Марса. Об этом агентство сообщило на своем официальном портале.

В публикации говорится, что телеметрия MAVEN до выхода на орбиту из-за Марса демонстрировала нормальную работу всех подсистем. Но после выхода аппарата с темной стороны Марса 6 декабря сеть дальней космической связи NASA не зафиксировала сигнала от станции.

«Космический аппарат MAVEN агентства NASA, находящийся на орбите Марса, 6 декабря потерял связь с наземными станциями на Земле», - заявили в агентстве.

Уточняется, что оперативные группы расследуют аномалию, чтобы устранить проблему. Цель аппарата MAVEN - исследование верхних слоев атмосферы и ионосферы Красной планеты. Также аппарат исследует взаимодействие Марса с Солнцем и солнечным ветром. Одна из целей исследования - потеря планетой атмосферы. Понимание процесса даст представление об истории планеты, о ее климате, наличии на ней воды и возможностей поддержания жизни.

Ранее в NASA заявляли об обнаружении на Марсе следов, напоминающих остатки древних примитивных форм жизни. Исследовательский аппарат, изучавший поверхность Марса, обнаружил на скалах в долине Неретва Валлис странные пятна, внешне напоминающие текстуру леопардового окраса. При более детальном изучении полученных снимков ученые пришли к выводу, что данные пятна могли образоваться в процессе жизнедеятельности древних микроорганизмов.

В сентябре в агентстве рассказывали о планах отправить пилотируемую миссию на Марс в начале 2030-х годов. Путь до Красной планеты займет более полугода, уточнили в агентстве. Для подготовки столь амбициозной и сложной с технической точки зрения миссии решающее значение будет иметь опыт полетов на Луну.

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана говорил, что наша страна планирует изучать Луну и Марс. Говоря об экспедиции на Марс, глава государства назвал это грандиозной задачей, отметив, что есть ряд вопросов, которые требуют решения. Во-первых, это длительное и безопасное пребывание человека в дальнем космосе. Во-вторых, нужно решить вопрос с новыми способами передачи информации. Президент отметил, что внедрение студенческих проектов для исследования космоса важно, но они должны быть конкурентоспособны.